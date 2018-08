La desorbitada xifra que l'Estat haurà de pagar per defensar Llarena a Bèlgica

Quant costarà a l'erari públic la defensa de Pablo Llarena a Bèlgica per fer front a la demanda presentada en contra seu per part de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats? Ja hi ha resposta oficial: 544.982 euros. La xifra l'ha fet pública el ministeri de Justícia en un comunicat. La xifra inclou els 450.413,22 euros inclosos en l'adjudicació i els 94.568,78 en impostos.El bufet escollit, segons remarca justícia, és el Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick. Llarena està citat a declarar el 4 de setembre davant la justícia belga, però és altament probable que no comparegui.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)