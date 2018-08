Troben morta la dona desapareguda a Tavertet

El Grup d'Actuacions Especials dels Bombers de la Generalitat ha localitzat morta la veïna de Sant Hipòlit de 70 anys que estava desapareguda des de dilluns a Tavertet (Osona). El cos ha estat localitzat poc després de les 17.30 hores al fons d'una cinglera, segons han informat.Des de dilluns, els Bombers, tot i que també els Mossos d'Esquadra i el Grup d'Emergències Mèdiques (GEM), havien desplegat un ampli dispositiu de recerca, tant de muntanya com de les unitats subaquàtiques. També s'havia mobilitzat el Grup Caní de Recerca i la Unitat Canina i de Muntanya de la policia catalana, a més d'efectius de Seguretat Ciutadana i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Creu Roja i una cinquantena de voluntaris de la zona.Tots ells s'han coordinat en diferents grups de recerca formats per equips d'emergència i voluntaris, amb un dispositiu intensiu i extensiu, tant pel poble, com pels voltants, així com per camins i carreteres, fonts, basses, torrenteres i cingles. Els helicòpters, a més, han sobrevolat les zones de més difícil accés.

