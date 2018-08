Homenatgen el maqui Josep Lluís Facerias en l'aniversari del seu assassinat a Nou Barris

L'anarquisme recorda aquest dijous Josep Lluís Facerias i ho fa, precisament, al lloc on va morir assassinat per la policia franquista fa 61 anys: la cruïlla del passeig Verdum amb el carrer Pi i Molist del districtes de Nou Barris de Barcelona. Ho fa amb una ofrena floral i una placa a terra per recordar el com i quan va morir, entre poesia i parlaments que busquen reivindicar la seva figura i rememorar, també, la seva lluita.Fins el moment, Facerias només disposava d'una placa en record que l'Ajuntament de Barcelona havia col·locat a terra i en un lloc poc visible, han lamentat els organitzadors de l'acte. A més, asseguren que aquesta no es trobava en el punt exacte on el lluitador anarquista havia estat assassinat. Per canviar aquesta situació, i aprofitant l'aniversari de la mort, s'ha optat per dignificar d'altres maneres la seva figura i recordar els valors que, durant la seva vida, va fer prevaldre en totes les seves accions.La mort de Facerias va tenir lloc el matí del 30 d'agost de 1957 a Barcelona, després d'un dia plujós. Segons relata Pep Molina, testimoni accidental de l'assassinat, es trobava en un descampat existent davant del Manicomi de Sant Andreu quan, de cop, va sentir un soroll ensordidor que va trencar el silenci. El resultat van ser bales disparades des de llocs ocults que van abatre un home que corria. Es tractava de Facerias que, ensangonat, moria amb alguna cosa a les mans. Un altre home de paisà va acostar-se cridant que tenia una bomba. El mort era el llibertari que, en aquell moment, finalitzava la seva lluita.

