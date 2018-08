Resposta massiva d'arreu de l'Estat i del món contra la campanya de Cs amb els llaços grocs

El lazo amarillo es una forma de protestar contra el encarcelamiento de políticos, políticas y activistas de Cataluña.

Quítame este, @Albert_Rivera pic.twitter.com/I6iouNkPj6 — Cristina Fallarás (@LaFallaras) 30 d’agost de 2018

Desde Ciudad de México, este lazo representa la democracia, la libertat de expresión, la libertat de pensamiento, el apoyo a gente inocente privada de libertat, la injusticia... @LaFallaras @Albert_Rivera #RiveraQuitameEste pic.twitter.com/CkvxGKBZu4 — Francesc🎗 (@Falis74) 30 d’agost de 2018

Ciutadans ha aconseguit tornar al centre del debat polític gràcies a la campanya mediàtica que ha engegat contra els llaços grocs. Si bé Albert Rivera i Inés Arrimadas es deixaven fotografiar aquest dimecres traient símbols pels presos polítics a Alella, aquest dijous el boicot de la formació taronja se'ls ha girat en contra. Ha estat trending topic nacional -el tema més comentat a la xarxa- el hashtag #RiveraQuimateEste. A última hora de la tarda ja era tendència mundial.La periodista Cristina Fallarás ha impulsat aquesta etiqueta per llançar el repte al cap de files de Ciutadans. La primera piulada ha tingut molta repercussió i, amb el pas de les hores, milers d'usuaris han seguit la seva estela i han publicat imatges de llaços grocs no només des de Catalunya, sinó també des de moltes poblacions d'arreu de l'estat espanyol, així com també d'Europa.La campanya, doncs, s'ha convertit en viral. S'hi han sumat un ampli nombre de figures socials i també polítiques. Tot seguit, un recull d'algunes de les piulades que han encès Twitter aquest dijous per carregar contra Ciutadans.

