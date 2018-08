Torra visita Perpinyà aquest divendres i hi inaugura una exposició sobre l'1-O

El president de la Generalitat, Quim Torra, farà aquest divendres un viatge oficial a Perpinyà en el qual es reunirà amb diverses autoritats de la regió dels Pirineus Orientals i inaugurarà una exposició sobre el referèndum de l'1 d'octubre. Es tracta de la mostra 55 urnes per la llibertat, que es podrà visitar fins al 25 de setembre a la Maison de la Catalanité i que congrega l'obra de 55 autors que han convertit les urnes l'1-O a una creació artística sobre aquesta jornada, ha informat la Generalitat en un comunicat.Durant la inauguració estan previstos els parlaments de Torra i de la presidenta del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, Hermeline Malherbe, així com els de Carles Puigdemont i l'exconseller de Cultura Lluís Puig, que previsiblement intervindran en un vídeo.Abans de l'acte, Torra participarà en l'acte de presentació de l'exposició 155 fotografies per la llibertat, que recull precisament 155 instantànies fetes per 42 fotoperiodistes entre 2010 i el 27 d'octubre de 2017, quan el Parlament va aprovar la independència, i que itinerarà per sis espais diferents de Perpinyà. Un d'aquests fotoperiodistes és Adrià Costa, de NacióDigital El dia de Torra començarà a la Casa de la Generalitat a la capital departamental, on signarà el llibre d'honor i es reunirà amb alcaldes i representants institucionals i civils dels Pirineus Orientals. Després visitarà l'escola La Bressola de Perpinyà, que ensenya en català, i atendrà els mitjans al final de la cita, just abans de reunir-se amb l'equip directiu del centre.També està prevista una reunió del president català amb l'alcalde de la ciutat, Jean-Marc Pujol, i amb la presidenta del departament, Hermeline Malherbe.

