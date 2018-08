La CUP insta a prioritzar l'estratègia per fer efectiva la República i no els terminis

La CUP prioritza que el Govern fixi una estratègia per implementar la República i per avançar cap a un canvi de model econòmic més que en fixar uns terminis determinats per fer-ho realitat. Així ho ha subratllat aquest dijous la formació en un comunicat, just l'endemà que el seu diputat Carles Riera afirmés en una entrevista a El Periódico que esperava que, en la declaració del dia 4, Quim Torra es comprometés a fer efectiva la República en nou mesos.La CUP afirma que posa el focus en com es construeix "una República sobirana on tothom hi tingui cabuda, amb drets socials garantits i que serveixi els interessos dels treballadors", més que en el quan. "Si no tenim clar el què i el com, ens serà impossible definir el quan", subratlla, i explica que ha accelerat "les reunions polítiques amb diversos actors per poder bastir el més aviat possible una proposta nítida de mobilització però també d'actuació institucional que serveixi per trencar els límits del règim del 78 i l'actual règim borbònic en clau de desbordament democràtic, social i nacional".En aquest sentit, els anticapitalistes destaquen com a urgent crear una assemblea municipalista i de càrrecs electes que preveu el seu full de ruta , així com "que es legisli en clau de superar els límits del neoliberalisme i les retallades en serveis públics i que es faci una aposta per dotar de sobirania les institucions i els carrers del país". La síntesi de l'acció de govern, insisteixen, hauria de passar "pel desenvolupament de mesures que garanteixin i dignifiquin les condicions d'existència de les classes populars i l'exercici del dret a l'autodeterminació del poble català".Per això, la CUP es compromet a fiscalitzar les accions del Govern per tal que "no tanquin per dalt" allò obert "per baix” la tardor del 2017, amb el referèndum i la declaració d'independència. La formació també centrarà els esforços en la participació a les mobilitzacions populars per exigir l'exercici del dret d'autodeterminació i fent propostes "perquè la consecució de la República es pugui fer a partir de l'exercici de la sobirania als carrers, als municipis i al Parlament".

