La Fiscalia diu que la Constitució és «generosa» permetent l'independentisme

La Fiscalia ha presentat davant del Tribunal Suprem un escrit on s'oposa totalment a les peticions de recusació dels cinc magistrats demanades per onze processats en la causa general contra l'independentisme, i ho ha fet amb un escrit on ha posat els punts sobre les is. En l'escrit, el ministeri públic ha al·legat que els cinc magistrats no estan "contaminats" per la causa de l'1-O però, a més, recorda l'objectiu de la jurisdicció no és "incriminar un moviment independentista", fins i tot quan la Constitució el permet amb "generositat"."No és veritat que es busqui incriminar un moviment independentista, que generosament admet el nostre sistema constitucional, sinó la insurrecció, pluriconvergent i de trobada, alçada violentament, per tal d'aconseguir la ruptura de l'ordre constitucional, la desintegració de la unitat de la nació espanyola, trencant una part del seu territori, i la derogació fàctica de la CE", apunta el ministeri públic.En la seva defensa, la Fiscalia també assegura que els magistrats -ara recusats- no han entrat mai a valorar el fons de l'assumpte, i que tampoc la seva ideologia o la seva suposada amistat amb el magistrat instructor Pablo Llarena afecten la seva imparcialitat a l'hora de jutjar i sentenciar sobre el cas.La Sala del 61 del Tribunal Suprem abordarà el proper 5 de setembre l'incident de recusació. Aquesta es reunirà a les 9.30h per estudiar les al·legacions de totes les parts i haurà de decidir si aparta aquests magistrats del tribunal que haurà de jutjar els líders independentistes.Fins al moment, la Fiscalia ja s'ha oposat a aquestes recusacions. L'incident de recusació s'adreça a Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómez, Luciano Varela Castro i Antonio del Moral García. Tots ells (a excepció de Del Moral que substitueix l'exfiscal general Julián Sánchez Melgar) van formar part de la sala que va admetre a tràmit la querella interposada per l'exfiscal José Manuel Maza, el passat 31 d'octubre i que va desencadenar tot el procés judicial. Per això, els processats demanen apartar-lo.El Tribunal Suprem ha rebut sis peticions de recusació. Per una banda, la presentada per la defensa de Rull, Turull i Sànchez (a la qual s'ha adherit Forn), una altra de Romeva i Junqueras, una tercera de Puigdemont, Puig i Pontsatí i tres més d'individuals presentades pels lletrats de Forcadell, Borràs i Cuixart.La Sala del 61 és l'encarregada de resoldre aquest tipus d'incidents de recusació. Està formada per 16 magistrats, inclòs el president del Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, els presidents de les cinc sales i també el magistrat més antic i el més modern de cadascuna d'elles. En aquest cas, el president de la Sala Segona, Manuel Marchena, no podrà formar-ne part ja que és un dels magistrats a qui proposen recusar.

Escrit de la Fiscalia del Suprem en relació a la recusació de magistrats by naciodigital on Scribd

