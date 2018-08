FiraTàrrega ofereix una cinquantena d'espectacles de vuit països per «rellegir l'espai públic»

La ciutat de Tàrrega engega el compte enrere per acollir del 6 al 9 de setembre l'emblemàtica fira d'arts escèniques que en aquesta edició convida a rellegir l'espai públic contemporani, actualitzar-ne la mirada, i entendre i celebrar el carrer. FiraTàrrega comptarà amb 50 espectacles provinents de vuit països que duran a terme 227 funcions en 22 espais d'exhibició.La Compagnie Lucamoros amb "La Tortue de Gauguin" serà l'encarregada de donar el tret de sortida a un certamen que tindrà com a eixos temàtics el territori, la memòria, la identitat i la inclusió. Entre les peces escèniques programades aquest any, destaquen 12 espectacles que han comptat amb el suport a la creació de FiraTàrrega.L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, ha qualificat la fira en roda de premsa de "regal" i ha assegurat que és una "referència de professionalitat que oxigena i reforça el mercat creatiu". A part, ha recordat que aquesta és "una edició especial" perquè es tracta del darrer any que Jordi Duran està al capdavant de la direcció artística del certamen. Per la seva banda, aquest ha manifestat que la FiraTàrrega duu rellegint l'espai públic des del seu naixement, però que enguany aquest propòsit assumeix un rol diferent perquè la societat ha canviat i "l'espai públic és més delicat que mai". A més, Duran ha demanat a les companyies participants que, des de l'art, posin en qüestió "tot el que està passant".Alguns dels noms d'aquesta edició són la companyia Adhok, que estrenarà a l'estat espanyol la seva trilogia d’espectacles que reflexionen sobre la joventut i la vellesa (Échappées Belles - Issue de Secours, Immortels- L’envol i Immortels-Le Nid); Joan Català presentarà '5.102 m/s' un treball en procés que es convertirà una peça de carrer i una altra de sala a partir de 2019; els polonesos Teatr KTO estrenaran 'Peregrinus'; la companyia anglesa Chameleon portarà a Tàrrega els seus principals espectacles 'Of Man and Beast' i 'Witness This'. Més noms: Teatro do Mar, que debutarà a FiraTàrrega amb 'Insomnio' i NoFit State Circus & Motionhouse amb 'BLOCK'.Altres títols són Les Impuxibles i el seu primer espectacle de carrer 'Painball'; la proposta de Toti Toronell i Pere Hosta (Slow Olou) amb 'Escargots' on fusionen els seus universos creatius; Hui Basa amb 'Tha Tzpar (L’espera)'; Humanhood i la breu peça de dansa 'Orbis'; la companyia basca de dansa contemporània La Sala també visitarà Tàrrega; així com l'espectacle 'Espera' de la Companyia de Circ 'eia' o el Colectivo Ameno que presentarà 'Saunterer', una performance itinerant que es pregunta sobre la possibilitat de fugir d’un món homogeni en què la realitat es confon amb el capitalisme.

