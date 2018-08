Un gos fereix greument un infant de quatre anys a Castellar del Vallès

Un nen de quatre anys, ferit de gravetat després que un gos el mossegués a la cara a Castellar del Vallès. Els fets van tenir lloc dimarts al vespre al carrer de la Ginesta de la urbanització de l'Aire-Sol de la població vallesana. El petit va ser traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell on el van operar d'urgència. L'infant, que es troba ingressat, va rebre diversos punts a la galta.La família ha denunciat els fets davant els Mossos d'Esquadra. Segons han apuntat fonts municipals, aquest gos no és de cap raça de les considerades potencialment perilloses, té al dia la seva cartilla de vacunació i està convenientment xipat i censat. El consistori ha lamentat els fets i ha obert una investigació per esclarir les causes i el context de l'atac.Així mateix, l'Ajuntament de Castellar del Vallès ha dit que actuarà amb la màxima fermesa possible en el cas que s'hagi produït alguna negligència per part dels propietaris del l'animal.

