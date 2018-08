Greus acusacions de Casado contra l'independentisme

El president del PP, Pablo Casado, ha afirmat que "l'independentisme secessionista és violent i sempre ho ha estat", i també s'hi ha referit com un moviment "totalitari". El president del PP ha assegurat que el seu partit usarà "mecanismes parlamentaris i judicials" per exigir a les institucions que "posin ordre" a Catalunya, on assegura que els ciutadans "han arribat a les mans".El dirigent conservador ha exigit als alcaldes que retirin llaços grocs per evitar enfrontaments al carrer. Per a Casado, es tracta "d'iconografia totalitària" feta a base de "bosses de brossa per reciclar envasos". Casado ha volgut marcar distàncies amb Cs després que Albert Rivera i Arrimadas hagin tret llaços amb les seves mans i hagin convocat una concentració de rebuig per l'agressió a la Ciutadella.Des de Mèrida, Casado ha dit que el PP "opta per la responsabilitat" i que no anirà al carrer a "generar crispació". "El PP ha optat per la política de la responsabilitat i de no portar al carrer la confrontació, de no veure'ns a la porta del bar", ha declarat. La portaveu al Congrés, Dolors Montserrat, va ser la màxima representant dimecres a la concentració de la Ciutadella per condemnar l'agressió a una dona que, suposadament, va ser agredida per treure llaços grocs.Tanmateix, el PP vol marcar distàncies amb els de Rivera i ha dit que opten "per la responsabilitat" i exigir a les institucions que actuïn i no per atiar la crispació als carrers. En aquesta concentració, a més, va ser agredit un càmera de Telemadrid L'endemà d'aquests fets, Casado sosté que l'independentisme és "violent i sempre ho ha estat" però que "s'ha ocultat per la propaganda i la manipulació educativa i històrica". "Sempre ha estat totalitari", ha afegit.Sobre els llaços, afirma que són "iconografia totalitària" i ha exigit els que retirin "la propaganda antidemocràtica dels carrers". "Són ells qui ho han de fer", ha manifestat Casado, que insta també els Ministeris de Justícia i Interior a actuar ja que, segons Casado, les policies locals i autonòmiques també estan sota la seva , ells són els que ho han de fer.Ha dit que el PP "protegirà" els ciutadans que decideixin retirar llaços però ha dit que "no ha de ser el seu paper" i que qui ha d'actuar són les institucions. "Cal seguir picant dones o veient persones amb la cara tapada traient emblemes totalitaris? És que estan veient amb tranquil·litat que hi ha dos fronts als carrers, platges i places i el govern no fa res?", s'ha preguntat.

