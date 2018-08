El Barça, al grup de la mort de la Champions

Grup de la mort. La sort de les boles estrellades del sorteig que s'ha celebrat al Fòrum Grimaldi de Mònaco ha dictat que el Barça, que partia com a cap de sèrie -estava al bombo 1-, compartirà el grup B amb el Tottenham, un dels projectes més prometedors del futbol anglès dirigit per Mauricio Pochettino; el PSV Eindhoven holandès; i l'Inter de Milà.Leo Messi, flamant capità, va agafar el micròfon i va il·lusionar l'afició blaugrana amb un discurs, poc abans de l'inici del Torneig Joan Gamper, en què situava la Champions League com l'objectiu primordial de la plantilla aquesta temporada. Aquest dijous el Barça ha conegut els primers esculls que haurà de batre per aconseguir tornar a coronar-se en una competició que, en els darrers anys, ha monopolitzat l'etern rival.El Reial Madrid, per la seva banda, disputarà la primera ronda de la competició contra la Roma, que va eliminar el Barça en els quarts de final de l'última edició; el CSKA de Moscú, un dels rivals aparentment més assequibles del bombo 3; i el Viktoria Plzen de la República Txeca.

