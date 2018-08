El PP demana la compareixença de Capella pel «tracte de favor» als presos polítics

El president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha demanat la compareixença de la consellera de Justícia, Ester Capella, perquè expliqui els "tractes de favor" que segons ell reben els líders independentistes empresonats. En un contacte amb la premsa des dels passadissos del Parlament aquest dijous al migdia, Albiol ha assegurat que els polítics reben entre tres i quatre visites diàries personals i presencials -sense cap vidre enmig-, quan afirma que només en poden rebre entre dos i tres al mes.També ha advertit que reben visites amb caràcter d'"autoritats" quan realment no tenen cap càrrec públic, i ha subratllat que aquestes visites no passen cap control ni registre i que, per tant, podrien entregar als presos "mòbils, tauletes o qualsevol objecte". Al seu torn, fonts dels serveis penitenciaris han explicat a l'ACN han negat que hi hagi cap problema de seguretat vinculat a les visites de les autoritats, que passen els controls adequats a la seva condició, tal com han afirmat.Segons Albiol, la informació que té sobre aquests privilegis està "contrastada i documentada", però no n'ha donat més detalls per "confidencialitat" a les persones que li haurien fet arribar. Tal com ha explicat, hi ha "periodistes, cantants i gent de l'àmbit de la cultura" que visiten els presos sota la categoria d'"autoritats", quan no ho serien, segons el líder del PP. A més, Albiol denuncia que aquestes visites no passen cap control i que, per tant, podrien fer arribar objectes com ara "telèfons mòbils, tauletes o qualsevol altre objecte".Per tot això ha anunciat que demanarà entre avui i demà la compareixença de Capella, perquè faci arribar la relació de totes les persones que visiten aquests presos. "Serà un autèntic escàndol el conèixer oficialment aquesta info", ha vaticinat. Així mateix, Albiol també informarà a la ministra de Justícia, Dolores Delgado, de tots aquests fets.Finalment, el cap de files del PP s'ha mostrat partidari de replantejar la "necessitat" que, "si fa falta", es tornin a traslladar alguns dels polítics empresonats a centres penitenciaris "de fora de Catalunya" perquè se'ls tracti amb "normalitat democràtica".

