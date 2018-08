JxCat demana responsabilitat a Cs per «jugar a fer de piròmans» amb els llaços grocs

El portaveu del grup parlamentari de JxCat, Eduard Pujol, ha demanat aquest dijous "responsabilitat" a tota la classe política i, especialment, a aquells dirigents "que juguen, que són absolutament uns piròmans, que agafen un llumí al mes d’agost i decideixen passejar-se de manera imprudent amb els riscos que això comporta". En clara al·lusió a Cs , Pujol ha demanat "als que diuen treballar pels problemes reals de la gent de Catalunya i el que fan és generar problemes" que "no juguin més a buscar l'incident, la polèmica i el marc de confrontació que no es dona ni es donarà". En aquest sentit, els ha demanat "que s'estiguin quietons, que descansin i que tornin a agafar vacances si convé".Segons el portaveu de JxCat, l’espai públic és un indret de “democràcia” on hi tenen cabuda "tots els accents de pluralitat i d’expressió". Des de Vilafranca del Penedès, on ha assistit a la diada castellera de Sant Fèlix, Pujol ha defensat que l’espai públic no pot ser neutral perquè, en la seva opinió, un espai "sense color, to, vida ni accent només passa a les dictadures".Per aquest motiu, el portaveu adjunt de JxCat ha demanat a la classe política que faci "un exercici de responsabilitat" i no "juguin a fer de piròman" perquè Catalunya, ha dit, "no viu ni vol viure en la confrontació", malgrat que alguns "fa temps que hi insisteixen".Pujol ha afirmat que el compromís de JxCat és garantir l’expressió "de tots els accents polítics" dins el respecte del marc de convivència. "No ens faran cedir al xantatge emocional que ens porta a la confrontació", ha avisat, alhora que ha reivindicat que no els faran "allar" i que seguiran reivindicant que hi ha "una situació injusta de gent a la presó".

