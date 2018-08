​VÍDEO La megafonia de l'Ajuntament de Vic demana «no desviar-se de l'objectiu de la independència»

🎶🔔🎶

🗣No normalitzem una situació d’excepcionalitat i d’urgència nacional.

Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats.

No ens desviem del nostre objectiu, la independència de Catalunya.🎶



Cada dia a les 20h plaça de #Vic @ANC_Vic#FemLaRepúblicaCatalana 🚩 pic.twitter.com/uJ0cby3vQ1 — ANC Osona (@AssembleaOsona) 25 d’agost de 2018

La megafonia de l'Ajuntament de Vic emet un missatge en el que reclama “no normalitzar la situació d'excepcionalitat i d'urgència nacional” per la repressió de l'Estat i on demana a la població “no desviar-se de l'objectiu de la independència”. El missatge, una iniciativa municipal conjunta amb l'ANC i Òmnium Cultural, es difon a les 20.00 del vespre.El missatge va començar a córrer a través de les xarxes socials després que la secció comarcal de l'ANC en pengés un vídeo. S'inicia amb un toc a sometent de les campanes i, posteriorment, l'al·locució comença demanant “no normalitzar una situació d'excepcionalitat i urgència nacional”. “Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats. No ens desviem del nostre objectiu, la independència de Catalunya”, acaba.Fonts municipals han confirmat aque s'emet a través del sistema de megafonia de l'Ajuntament a l'emblemàtica plaça Major de Vic.El vídeo va ser reproduït aquest dimecres al vespre en mitjans digitals espanyolistes i, ràpidament, ha provocat l'arribada a la capital d'Osona de càmeres de televisió estatals., el vídeo de l'ANC Osona amb el missatge íntegre:

