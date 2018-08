Albiol desafia Cs a explicar per què a les seves concentracions hi ha banderes nazis

El president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha dit que és Cs qui ha de donar explicacions sobre els fets de la concentració d'aquest dimecres al parc de la Ciutadella . La mobilització, convocada pel partit taronja, va rebre el suport del PP, però Albiol ha deixat clar que qui n'era responsable era el partit que presideix Albert Rivera: "Ha de ser Cs qui expliqui com és que a les seves concentracions hi van persones amb banderes de simbologia nazi o d'extrema dreta", ha sentenciat des dels passadissos del Parlament .Així mateix, Albiol ha reiterat la condemna del partit per l'agressió a un càmera de Telemadrid durant la concentració. El president del PP a Catalunya ha insistit, en referència a Cs, que quan un partit fa una convocatòria per a una concentració "ha de tenir la "capacitat de controlar-la". En aquesta línia, Albiol ha garantit que quan els populars organitzin una mobilització respondran sobre la gent que hi pugui assistir.inalment, el cap de files del PP ha argumentat que la formació va assistir a la concentració d'ahir a la Ciutadella convocada per Cs perquè tenia "lògica" mostrar solidaritat amb la dona agredida, dissabte passat, mentre retirava llaços grocs, així com per rebutjar la situació política amb el "conflicte dels plàstics grocs".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)