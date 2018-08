​Cs no denunciarà l'agressió al càmera de Telemadrid perquè no ho considera un delicte d'odi

Tensió a la manifestació convocada per C's al Parc de la Ciutadella. Els concentrats han agredit un càmera de TeleMadrid pensant que era de TV3. pic.twitter.com/jRtaFIwf7V — Catalunya Informació (@Catinformacio) 29 d’agost de 2018

Ciutadans no té previst denunciar l’ agressió al càmera de Telemadrid en considerar que no es tracta d’un delicte d’odi. En declaracions als mitjans, la presidenta de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha explicat que la formació presenta denúncies quan es produeix un delicte d’odi i ha posat d’exemple l’agressió de la dona al Parc de la Ciutadella de dissabte passat.Segons han confirmat fonts de la formació taronja, el partit no té previst presentar la denúncia en el cas de l’incident produït aquest dimecres a la concentració del partit contra la violència. Arrimadas ha condemnat de nou els fets i s’ha mostrat partidària que els periodistes puguin fer la feina amb "tranquil·litat" i "sense por".Els fets van començar quan uns quants dels assistents van assenyalar el periodista perquè es pensaven que era de TV3. Tot seguit, va trobar-se envoltat de desenes de persones que li van propinar, segons va informar un company de la televisió pública madrilenya, fins a quatre cops de puny i alguna puntada. El càmera de Telemadrid ha presentat denúncia i el comunicat de lesions davant dels Mossos d'Esquadra.Per la seva banda, el president de Cs, Albert Rivera, ha dit que l'agressor formava part d'un grup "aliè" a l'organització i que ho demostra el fet que tenen "identificat" estava amb un grup de persones que també va amenaçar membres de Cs quan els deien que marxessin, inclòs un càrrec públic del partit. Amb tot, el partit no ha donat cap més explicació sobre l'autor ni tampoc si denunciarà les presumptes amenaces a membres de la formació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)