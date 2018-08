Cs denuncia davant del Defensor del Poble la «vulneració de drets» per part de la Generalitat

La presidenta de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, s'ha reunit aquest dijous amb el Defensor del Poble a Madrid per denunciar la "indefensió" que senten milions de catalans quan veuen que els seus drets i llibertats són "vulnerats" pel Govern.Arrimadas ha concretat que han plantejat diverses queixes per l'ocupació "partidista” de l'espai i els edificis públics i les festes populars, la vulneració ocasionada per la Generalitat en l'ús de dades personals per l'1-O i l’incompliment de sentències judicials vinculades al sistema educatiu català."És molt trist que haguem d'arribar a aquí però la situació a Catalunya no és normal. La sensació d'abandonament i indefensió és intolerable", ha lamentat Arrimadas en declaracions als mitjans.

