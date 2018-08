Mor un home atropellat pel tren a Montcada i Reixac

Un home que encara no ha estat identificat ha mort atropellat per un tren que circulava per la R3 en sentit Vic a Montcada i Reixac. L'accident va tenir lloc al voltant de les onze de la nit de dimecres a pocs metres de l'antiga estació de Montcada-Sant Joan, actualment en desús.Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació. Demà divendres l'Ajuntament i la Plataforma Tracte Just Soterrament Total han convocat cinc minuts de silenci i una ofrena floral al monòlit en record de les víctimes del tren.L'alcaldessa del municipi, Laura Campos, ha lamentat els fets i ha reiterat que seguiran reclamant "les màximes mesures de seguretat a les estacions i a les vies que esquarteren el territori local". Campos ha recordat que el proper mes de setembre es reunirà la comissió tècnica i política del soterrament, on s'exigiran novament aquestes intervencions urgent.

