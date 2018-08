Aragonès, a Cs: «No val la pena que posin en perill la pau social per un grapat de vots»

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dijous a Cs que no posi en perill la convivència a Catalunya "per un grapat de vots que creuen que poden aconseguir". "No val la pena que es posi en perill la pau social i, per tant, els demanem que siguin responsables, que abandonin una estratègia de confrontació i que apostin pel diàleg", ha assegurat en declaracions als mitjans des de Vilafranca del Penedès, on ha acudit a la festivitat de Sant Fèlix juntament amb Quim Torra i els consellers Elsa Artadi i Josep Bargalló.Així ha valorat l'agressió que va patir un càmera de Telemadrid aquest dimecres durant una manifestació a Barcelona convocada per Cs, atac que ha condemnat "sigui pel motiu que sigui". "El que reivindiquem, defensem i ens comprometem a garantir és la llibertat d'expressió de tots els ciutadans i de la premsa, perquè els mitjans de comunicació puguin fer la seva feina amb total llibertat i seguretat", ha dit.El també adjunt a la Presidència d'ERC ha afirmat que el Govern "posarà tots els recursos que té al seu abast per garantir que aquestes llibertats es puguin exercir sense cap límit" ni per por a agressions. "Des d'ERC tenim sempre clar que cal apostar per la política, per deixar espai a la política, no judicializar ni traslladar al carrer una tensió política que es pot produir entre partits", per aquest motiu ha demanat responsabilitat.

