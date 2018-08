La traductora al francès de la demanda contra Llarena es desvincula de l'error

La dona que va traduir la demanda presentada davant la justícia belga pel president a l'exili, Carles Puigdemont, i quatre exconsellers, contra el jutge instructor de la causa catalana, Pablo Llarena, s'ha desvinculat de qualsevol alteració de les paraules del magistrat. La demanda civil dels sobiranistes es basaria en unes declaracions del magistrat que es podrien haver falsejat en la traducció, tot i que, segons la traductora, ella es va limitar a traduir del francès a l'espanyol el text que li van enviar els advocats, perquè aquesta traducció fos enviada a Llarena.Segons ella, doncs, haurien estat els advocats de Bèlgica qui, presumptament, haurien manipulat amb posterioritat les manifestacions del jutge en la versió francesa de la demanda presentada a la justícia belga. Aquesta traducció en francès va ser enviada per correu electrònic, i ela va fer-ne la traducció sent fidel al text original que li havia arribat.El debat es troba en el fet que la traducció al francès de les declaracions de Llarena no s'ajusta al que va dir en un acte privat davant la premsa sobre els delictes que està investigant. Allà va utilitzar el condicional, tot i que en el text en francès es dona pe fet. Es canviaria així, el sentit de les seves paraules."No és el cas que estem portant ara al Tribunal Suprem, es tracta de comportaments que apareixen recollits en el nostre codi penal i que, amb independència de quina hagi pogut ser la motivació que els hagi portat a les persones a cometre'ls, si és que això ha estat així, doncs han de ser investigats ", va dir Llarena a la premsa al final d'un curs a Oviedo en el qual estava participant.No obstant això, l'afirmació que recull la denúncia és "peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c'est ce qui s'est produit, il faut faire une enquête". És dir: "Amb independència de quina hagi estat la motivació que els hagi portat a cometre'ls, com en efecte va succeir, han de ser investigats". L'alteració va ser posada al descobert per un professor de francès castellanoparlant que va alertar a les xarxes socials de la dissonància entre les declaracions reals, gravades en vídeo, i les recollides en la demanda civil.

