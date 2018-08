La mesa i la junta de portaveus obren dimarts el curs amb la polèmica per la suspensió dels processats

La mesa i la junta de portaveus del Parlament es reuniran dimarts que ve després de la polèmica per la suspensió dels diputats processats que va provocar que es desconvoqués el darrer ple de la cambra catalana . Es tracta, doncs, de les primers reunions d'aquestes dos òrgans parlamentaris després de les vacances.El president de la Generalitat, Quim Torra, ja ha donat per fet que hi ha un acord amb ERC per superar les discrepàncies sobre aquesta qüestió. En les reunions es tractaran les darreres tramitacions d'índole parlamentària, entre les quals la petició de reconsideració que va presentar el grup del PSC-Units sobre l’acord de la mesa del 31 de juliol amb relació al pla de treball de la comissió d'investigació sobre l'espionatge a periodistes i polítics.

