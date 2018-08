Citats a declarar una vintena de mossos de Lleida com a testimonis per l'1-O

El Jutjat d'Instrucció 4 de Lleida ha citat a declarar com a testimonis una vintena de Mossos d'Esquadra en la causa per presumpta desobediència l'1-O, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar als cossos policials impedir el referèndum, segons ha informat la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (Uspac).Aquests agents, que van participar en l'operatiu policial, hauran de prestar declaració en el jutjat a l'octubre. Agents de la Guàrdia Civil van entrar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida el 19 d'octubre del 2017 amb un requeriment per obtenir informació de l'1-O.El magistrat del jutjat d'instrucció 4 de Lleida va dictar el març una resolució que afirmava que tenia indicis d'un pla organitzat des de la direcció dels Mossos "encaminat a afavorir la celebració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre" i va acordar inhibir les diligències, a favor del jutjat central d'instrucció 3 de l'Audiència Nacional, del qual és titular Carmen Lamela.La magistrada va rebutjar a l'abril la inhibició plantejada per un jutge sobre la causa per presumpta desobediència i sedició dels comandaments de Mossos de Lleida l'1-O ja que va advertir que, si assumís aquesta causa contra els Mossos de Lleida, hauria d'investigar l'activitat dels 7.000 mossos que van fer feina l'1-O, fet que convertiria el procediment judicial "total i absolutament impossible".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)