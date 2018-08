Desmantellen un punt de venda de droga en un local del Raval

La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han desmantellat un punt de venda de droga situat en un local del barri del Raval. Els fets van tenir lloc la nit de dimecres i a l'interior de l'espai s'hi van trobar diferents quantitats de cocaïna i heroïna, així com una balança de precisió i diners en efectiu.L'operatiu ha permès detenir dues persones per un delicte contra la salut pública. Es dona la circumstància que el local –una antiga seu bancària propietat de La Caixa– es trobava molt a prop d'un institut i una escola del barri.La seva activitat havia sigut denunciada reiteradament pels veïns per l'incivisme i la inseguretat que generava en aquella zona quan el punt de venda estava més actiu. La policia ha retornat el local als seus propietaris perquè se'n facin càrrec.Amb aquesta nova entrada, enguany la policia ja ha actuat contra 53 pisos o locals on es venia o consumia droga a Ciutat Vella, i ha detingut 70 persones en relació amb aquesta activitat.

