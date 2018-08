Pedro Sánchez: «No es pot dir que Veneçuela sigui una democràcia quan hi ha presos polítics»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat en una entrevista al diari xilè El Mercurio que Veneçuela no pot ser considerada una democràcia "quan hi ha presos polítics". Aquesta sentència contrasta amb la visió que té l'Estat de la situació dels dirigents independentistes privats de llibertat, als quals no considera presos polítics."El fet que hagi presos polítics és l'exemple màxim que no s'estan respectant els drets més fonamentals, com són els drets de l'exercici polític. La discrepància no és tant de diagnòstic, sinó de solució al problema, i crec que el que s'ha de propiciar a Veneçuela és un diàleg entre veneçolana", ha recalcat Sánchez en la mateixa entrevista.Preguntat sobre la situació a Catalunya, el president del govern espanyol ha indicat que hi ha una "minoria majoritària" a favor de la independència que no arriba al 48% i que, per tant, no és una majoria. "Catalunya va ser la comunitat autònoma amb major suport a la Constitució del 78 i el que hem de fer és reconstruir l'autogovern que el mateix independentisme ha danyat", ha destacat el dirigent del PSOE.

