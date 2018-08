Montero es planteja apujar l'IRPF a rendes per sobre dels 150.000 euros

Nosotros trasladamos al Gobierno que NO queríamos subir el IRPF a la gente que gana menos de 120.000€ (es decir, 10.000€ brutos mensuales), en concreto, dejar el tipo como está en el tramo de 60.000€ a 120.000€ y a lo mejor plantearnos una subida por encima de 120.000€. — Pablo Echenique (@pnique) 30 d’agost de 2018

La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha afirmat al Congrés que, si es plantegen augmentar l'IRPF, hauria de ser per a rendes per sobre de 150.000 euros, "que no són ni classes mitges ni treballadores", però ha insistit que no hi ha cap acord tancat amb Podem sobre això. Montero assegura que, per al govern espanyol, és una "línia vermella" apujar impostos a les classes mitges i treballadores i ha negat taxativament que s'ho plantegin, tal com els acusen PP o Cs.Sobre les negociacions amb Podem, assegura que són "intenses" i que "s'està produint diàleg", però ha dit que encara no hi ha acords concrets. Tampoc ha valorat si l'impost a la banca que proposen des de Podem té opcions de prosperar. De fet, en el seu Twitter, el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, afirma que l'apujada de l'IRPF no és la seva prioritat i que, en tot cas, la plantegen a partir de les rendes de 120.000 euros l'any. Echenique diu que és una mesura que només afectaria l'1% dels assalariats i demana posar el focus en impostos que tenen a veure amb els "privilegis fiscals a les grans fortunes, a la banca o als especuladors financers i les grans corporacions". Actualment, el tram estatal d'IRPF és igual per a les rendes a partir de 60.000 euros anuals."Hisenda s'està manifestant prudentment perquè, per arribar a bon port, les negociacions necessiten temps", ha manifestat Montero abans de comparèixer a la comissió d'Hisenda. Preguntada sobre quines possibilitat de prosperar té un nou impost a la banca, la ministra s'ha limitat a dir que "tots els elements de la negociació estan sobre la taula".

