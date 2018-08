Les dones protagonitzen «El fil invisible», el retorn a la novel·la per adults de Gemma Lienas

L'escriptora, conferenciant i exdiputada Gemma Lienas (Barcelona, 1951) ha donat el tret de sortida de la rentrée amb la publicació del seu últim llibre, El fil invisible. "Una rentrée després d'uns anys en què m'he dedicat a fer de diputada al Parlament de Catalunya , que van fer-me impossible seguir escrivint la novel·la", confessa.Amb més de 80 obres publicades, l'escriptora consolida un vessant important de la literatura catalana, tant de joves com per a adults, i el reconeixement de El fil invisible amb el Premi BBVA de Sant Joan n'és l'última mostra . El jurat la premia per la capacitat d'unir diferents fils. Un secret familiar, el descobriment d'una científica que la història no ha tingut en compte, la maternitat, la infidelitat i el drama dels nens robats són alguns dels aspectes pels quals viatja la peça.La novel·la té tres trames principals. La primera és el present, que són finals de juliol i tot l'agost del 2009; el passat de la besàvia està centrat en tres moments concrets de la seva vida relligats a tres moments històrics que apareixen en forma de flashback i la tercera trama és la de descoberta de l'estructura de l'ADN. Barcelona, l'Illa de Batz i l'Anglaterra són els tres escenaris de l'obra.Però si una cosa en destaca Lienas són les tres protagonistes: Júlia Coma, protagonista principal de la història i narradora d'una gran part; Yvonne Le Goff, besàvia de la Júlia i element que la connecta amb l'Illa de Batz i Rosalind Franklin, científica enèrgica que capta l'atenció de la Júlia des del principi, ja que és una guionista de Barcelona especialitzada en documentals científics.Rosalind Franklin va aconseguir fotografiar l'estructura de l'ADN, més endavant descoberta oficialment pels científics Watson i Crick, companys de professió de Franklin, que li van fer la vida impossible i la Júlia Coma en decideix escriure un guió del qual Franklin és peça central. "Són dones fortes i amb caràcter", comenta Lienas.A més de les tres protagonistes, un dels fils connectors del relat també és una dona. Remedios Varo, una protagonista surrealista que té un paper important en l'obra i, de fet, el seu quadre Harmonia va ser la idea embrió, ara fa sis anys, del que ara és El fil invisible. "Vaig pensar que mereixia una novel·la, i finalment no la té però en forma part de manera important", remarca l'escriptora.L'escriptora confessa que està treballant en una novel·la que encara no està situada cronològicament però que calcula que, com en El fil invisible, se situarà pels volts del 2007-2009. Serà per adults, perquè creu que porta massa temps sense escriure per aquest segment de població, i no en revela més detalls. Nega rotundament que parli sobre l'experiència parlamentària, de la que explica que va ser una època "d'una intensitat brutal", però no es veu escrivint-ne, almenys no encara.Per ara, espera que aquesta novel·la interessi i agradi tant a homes com a dones. "Tot i que sé que les històries amb protagonistes femenines atrauen més a les dones i són més lectores", confessa Lienas. Decidida, explica que no perd l'esperança i aspira a trencar tabús.

