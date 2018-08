Jordi Sànchez: «Un referèndum pactat no pot ser mai una pantalla passada»

El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, ha concedit aquest dijous una entrevista a Europa Press en la qual insisteix que un referèndum acordat no pot ser considerat una "pantalla passada". Sànchez ha reivindicat la "imatge icònica" dels votants intentant protegir les urnes de l'1-O dels cossos policials i ha assegurat que la ciutadania hagués volgut que aquest referèndum fos acordat amb l'Estat, per aquest motiu creu que negar-se a consultar a la ciutadania seria un error."Un referèndum acordat no pot ser pantalla passada perquè mai el Govern d'Espanya l'ha reconegut" ni pot ser entès com quelcom contrari al mandat de l'1-O, ha dit. En aquest sentit, ha recordat que la província canadenca del Québec ha votat la seva independència en dues ocasions i que el soberanisme escocès busca un segon referèndum: "Per quin motiu nosaltres l'hauríem de menysprear si tenim presents les condicions amb les que es va celebrar l'1 d'octubre?", es pregunta l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).El dirigent independentista confia que, "si la fiscal general [María José Segarra] és conseqüent i honesta, defensarà canvis" en l'acusació que manté la Fiscalia en la causa oberta contra el procés sobiranista, per la qual es troba a la presó provisional des d'octubre del 2017.Sànchez assegurat que molts juristes comparteixen que els fets esdevinguts a Catalunya no són constitutius de delicte, per aquest motiu espera que el canvi de govern espanyol i la designació de Segarra com a nova fiscal general de l'Estat suposin un canvi en l'acusació: "No em sé imaginar que no ho faci per por a l'oposició que un grup de fiscals puguin tenir".En qualsevol cas, creu que "l'última i més important paraula la té en la posició definitiva que exposarà al final del judici", pel que encara falten alguns mesos, ha exposat des de la presó barcelonina de Lledoners.Sànchez ha asseverat que s'enfrontarà a un judici polític en el qual "la denúncia política serà compatible amb una defensa jurídica" i criticaran la persecució i conculcació de drets que percep que s'ha produït contra ell i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, també empresonat."El fracàs polític del Govern de Rajoy i els seus errors de l'1 d'octubre van arrossegar l'Estat espanyol al ridícul. I de la reacció del seu ridícul va néixer l'ordre de presó i l'invent de la sedició i la rebel·lió", ha afirmat.Per això ha sostingut que "tot el que no sigui l'absolució serà un frau i una interpretació política no ajustada a dret de la rebel·lió i la sedició", i ha advertit que, si no és així, apel·laran al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i a les urnes.Preguntat per si el judici ha d'aprofitar-se perquè el soberanisme emprengui alguna acció, ha previst que marcarà tant la tardor com l'hivern i ha advocat per fer d'ell "un revulsiu social a Catalunya, un clam, sense precedents, a favor de la llibertat, la justícia i la democràcia".També ha opinat que la tardor ha de servir al president del Govern central, Pedro Sánchez, perquè concreti la seva proposta per a Catalunya, sobre la qual ha subratllat que, si no és satisfactòria, "no passa res: el que és imprescindible per començar a dialogar és que proposi la seva recepta per sortir del conflicte"."És Pedro Sánchez qui parla de conflicte polític a Catalunya i qui afirma que la solució passarà, tard o d'hora, per la decisió expressada a les urnes. Si Sánchez desaprofita aquest moment per impulsar una proposta que canalitzi una solució a la crisi política que viu Catalunya i Espanya demostrarà ser tan irresponsable polític com ho va ser Rajoy", ha afegit.No obstant això, rebutja augurar si la tardor ha de ser o no el moment per implementar la República perquè la política és imprevisible, ha esgrimit: "Això no és com un embaràs, en el qual pots anticipar la durada de la gestació amb petits marges d'error".

