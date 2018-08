Un Sant Fèlix de màxims complert a mitges

5de9f carregat per la Joves de Valls Foto: ACN

Castellers de Vilafranca, Colles Vella i Joves dels Xiquets de Valls i Minyons de Terrassa han ofert un gran espectacle casteller aquest dijous per Sant Fèlix. Els assistents a la plaça de la Vila han pogut gaudir de castells tan excepcionals com el 3de10fm, el 2de8 sense folre, el 4de9 sense folre, un 4de9 amb folre i agulla o dos intents de 4de10fm, a més d'un pilar de 8fm. Totes les colles portaven avui castells d'alta gamma extra i han deixat un regust agredolç, sobretot per la quantitat de castells que només han quedat com a carregats.Les colles no han dubtat ni un moment en aquest inici de Sant Fèlix. I la primera ronda ja presentava un cartell d'excepció: dos 2de8 sense folre de Minyons i Joves; un 3de10fm de Vilafranca i un 4de9net de la Vella. El dels malves ha tingut poc recorregut, ja que s'ha trencat molt aviat. No ho han fet, però, cap dels dos castells nets que han alçat les colles de Valls. La Vella ha plantat un 4 que gaudeix de solvència contrastada, mentre que la torre de la Joves, tot i que l'han hagut de defensar, també s'ha acabat completant. Els verds arribaven amb dubtes però ja se sap que a Sant Fèlix treure l'orgull: un 3de10 que han clavat a les primeres de canvi.La segona ronda ha deixat un regust agredolç als espectadors, ja que cap dels grans castells que han portat les colles s'ha descarregat. A la caiguda al 2de8net dels Minyons tot just quan hi havia dosos col·locats, l'ha seguit un 2de9fm que només ha quedat en carregat. La Vella no ha deixat de pitjar l'accelerador i ha optat per un 2de8net que, tot i una defensa aferrissada durant la descarregada, no han pogut culminar. La Joves, per la seva banda, no han pogut rubricar una segona ronda com la primera i el 5de9f ha caigut poc després de fer l'aleta. El mateix que li ha passat al 2de8net de Vilafranca.Els Minyons, després de les dues caigudes, ha optat per un solvent 4de9 amb folre que han descarregat sense massa complicacions. La Vella ha portat un altre plat fort: el 4de10fm. Després d'un intent desmuntat, ha estat el torn per a les Joves, que ha descarregat un tranquil 3de9 amb folre amb la intenció de treure-hi aquesta segona pinya. Llavors hi ha hagut el segon intent de 4de10fm de la tarda, de la mà dels Castellers de Vilafranca. Però també l'han desmuntat abans que sonessin gralles.Per a la quarta ronda, els Minyons de Terrassa han optat per un 9de8 que han descarregat amb facilitat. La Vella ha preferit deixar en espera el 4de10fm i ha intentat un 4de9 amb folre i agulla, que han completat de manera sensacional, una mostra més de la gran temporada que estan realitzant els de Valls, amb un ventall de castells, ara només, a l'abast dels rosats. .Quan semblava que ja no el tornarien a intentar per l'hora i el cansament, els verds tenien clar que era la seva diada i han tornat a muntar el peu 4de10fm. Tot i que aquesta vegada sí que han sonat gralles, quan entraven les setenes s'ha enfonsat. Han decidit que per Sant Fèlix havien d'alçar tres castells, i s'han decidit per un 4de9f que, malgrat completar-se, l'enxaneta no ha traspassat la cassoleta i ha que dat comptabilitzat només com a intent.A la ronda de pilars, tant la Joves com Minyons han optat pel de 6, que han completat amb tranquil·litat. La Vella volia reblar el seu millor Sant Fèlix i ha descarregat un sensacional pilar de 8fm.Minyons de Terrassa: 2de9fm(c), 9de8f, 4d9f i pilar de 6Castellers de Vilafranca: 3de10fm, 2de8sf(c)Colla Joves Xiquets de Valls: 2de8sf(c), 5de9f(c), 3d9f i pilar de 6Colla Vella Xiquets de Valls: 4d9, 2d8(c), 4d9fp i pilar de 8

