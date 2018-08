VÍDEO «Els Segadors» i les pancartes de suport als presos donen el tret de sortida a Sant Fèlix

Tret de sortida a la Diada de Sant Fèlix. La cita castellera per excel·lència de Vilafranca del Penedès ha arrencat després de la tradicional interpretació d'Els Segadors, a càrrec de la Banda de Cardona.Enguany la plaça de la Vila s'ha omplert de missatges de suport als presos polítics en la primera de les jornades festives del municipi. A l'Ajuntament, una pancarta demanant la llibertat dels líders independentistes ha presidit el balcó on s'han situat les autoritats. El president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera Elsa Artadi, no han volgut faltar a la cita.

