Els Mossos porten a la Fiscalia la pancarta contra Felip VI del 17-A

Els Mossos d'Esquadra van presentar el 22 d'agost passat unes diligències a la Fiscalia de l'Audiència Nacional per la col·locació d' una pancarta contra Felip VI la vigília dels actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A En l'atestat s'identifica a quatre persones, que estaven a l'interior del pis (una cinquena planta) de la plaça de Catalunya des d'on es va col·locar la pancarta, així com al propietari de l'immoble, atès que han comprovat que comptaven amb el seu permís per instal·lar-la en el seu balcó. El ministeri públic està estudiant el cas.La pancarta de 18 per 2,5 metres amb el lema 'El rei espanyol no és benvingut als Països Catalans', escrit en anglès i amb la foto de Felip VI de cap per avall va ser col·locada la nit abans de l'acte d'homenatge. Els Mossos, en veure que s'havia instal·lat el llençol, van decidir actuar davant la possibilitat que aquest lema, a més de les persones que s'havien congregat a la porta de l'edifici, poguessin ocasionar un problema d'ordre públic. Van constatar que no s'havia demanat cap permís previ per instal·lar la pancarta, col·locada des de dins.Els agents, ja de matinada, van accedir al cinquè pis i van demanar que els obrissin. En lloc d'això, els van llançar un DNI per sota de la porta, el d'una dona que respon a les inicials E.F.C., que apareix en l'atestat enviat a l'Audiència Nacional. Dins del pis hi havia quatre persones que van assegurar tenir permís de l'amo, tot i que van contestar amb evasives a l'hora de donar les dades del propietari.Mentre els policies comprovaven aquesta titularitat, el cap operatiu aquella nit va enviar a la Unitat de Muntanya perquè, fent ràpel per la façana, comprovessin si estava ben ancorada la banderola o representava algun perill. El cap operatiu dels Mossos va decidir establir un perímetre de seguretat a terra amb una tanca i custodiat per agents.El mateix dia 17 es va instruir l'atestat, es va identificar als que estaven dins del pis i l'amo. Els Mossos sostenen que comptaven amb una cessió de l'ús de l'immoble, una figura que al seu parer es van treure de la màniga dies abans per protegir al propietari i exonerar-lo de responsabilitat.

