Revelen més detalls sobre «Arusitys», el nou programa d'Alfons Arús a La Sexta

Aquesta nova temporada, La Sexta aposta per Arusitys, un nou format centrat en l’entreteniment i l’actualitat que s’emetrà en directe des de primera hora del dia. Presentat per Alfons Arús, el programa arrencarà el 3 de setembre i s’emetrà de dilluns a divendres a les 7.30 h.La informació política, esportiva i les notícies de societat conviuran amb entrevistes, curiositats o vídeos d’impacte en aquest format desenfadat dirigit per Arús i el seu equip de col·laboradors. Angie Cárdenas, María Moya i Rebeca Rodríguez seran les contertulianes fixes al plató del programa i s’encarregaran de donar cohesió a seccions temàtiques puntuals.Entre els col·laboradors que formaran part de l’equip destaquen Paula de Fraile, que avançarà, cada dia i en forma de grans titulars, les notícies polítiques i econòmiques. Des del plató, Víctor Amela i David Broc informaran sobre les notícies més importants de televisió; Claudia Garrido explicarà l’última hora del trànsit i Carlos Quílez serà l’encarregat d’explicar els successos més destacats de la jornada.Basat en el programa Arucitys, la nova aposta de La Sexta se centrarà més en els temes d’actualitat i desenvolupament dels fets en directe.