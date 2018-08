Open Arms rescatarà migrants a l'estret de Gibraltar sota la coordinació de Foment

L'ONG Proactiva Open Arms, el vaixell de la qual ha estat operant al Mediterrani, rescatarà migrants en aigües de l'estret de Gibraltar i al mar d'Alborán sota la coordinació de Salvament Marítim, segons ha anunciat l'entitat a través de xarxes socials i ha confirmat el Ministeri de Foment."Proactiva Open Arms s'unirà aviat als dispositius de salvament de la zona SAR a l'Estret i mar d'Alborán sota la coordinació de Salvament Marítim. Sumem esforços i equips allà on siguin necessaris. Cada vida compta", diu el missatge de l'organització.Foment ha informat en un comunicat que ha acceptat la proposta de col·laboració duta a terme per l'ONG "perquè aquesta treballi de manera coordinada" juntament amb Salvament Marítim i ha indicat que en les "pròximes setmanes" es concretarà la "fórmula jurídica" per fer efectiu aquest acord."L'acord entre el ministeri de Foment i l'ONG s'emmarca dins de la política migratòria d'aquest Govern, basada en la defensa dels drets humans i en el manteniment de la seguretat a les nostres fronteres", indiquen des del departament que dirigeix José Luis Ábalos.Així mateix, ha assenyalat que Proactiva Open Arms posarà a la disposició de Salvament Marítim els seus recursos humans i materials per col·laborar en equip en les tasques de rescat.Aquesta entitat, nascuda d'un grup de socorristes que es van traslladar a Lesbos l'any 2015, per col·laborar amb el rescat dels milers de refugiats que creuaven diàriament en embarcacions precàries des de Turquia a Grècia.Un any després, amb aquesta ruta restringida, Proactiva va noliejar el seu primer vaixell, un veler anomenat Astral donat per un empresari i va començar missió al Mediterrani, on només en el seu primer mes d'actuacions ja havia rescatat més d'un miler de persones.Des del 2017 fa feina amb un antic remolcador de 37 metres d'eslora, també cedit per un grup empresarial, el mateix vaixell que davant del tancament dels ports italians i la negativa dels maltesos a deixar desembarcar els rescatats, va haver de viatjar des del Mediterrani central al port d'Algesires, el qual havia autoritzat el Govern espanyol, per desembarcar 87 migrants a principis del mes d'agost.

