Tardà: «El PSOE, amb el suport de Podem, serà més dialogant encara que ens castiguin i colpegin»

Joan Tardà, portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, ha assegurat aquest dijous en una entrevista a RAC1 que el PSOE, amb el suport de Podem, "sempre serà més dialogant, encara que ens castiguin i ens colpegin", que un tàndem format per Ciutadans i PP.Tardà ha assegurat, a banda, que davant d'una sentència condemnatòria al judici de l'1-O es pot desobeir amb una "protesta popular" i amb fórmules de mobilització per deixar clar que la judicialització és una "anomalia" i una "gran injustícia".El dirigent republicà ha fet una crida al diàleg "encara que hi hagi repressió" i ha concretat que des de Madrid han de veure la bandera del diàleg "més aixecada" però també la de la desobediència. Si s'ha de desobeir , ha indicat, "la democràcia haurà perdut".Tardà s'ha mostrat partidari de tornar a portar al Congrés la petició d'un referèndum acordat, tot i que ha matisat que es tractava d'una opinió "personal". També ha subratllat que "tard o d'hora" s'haurà de trobar una solució al conflicte català que passi per les urnes.

