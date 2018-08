Un centenar d'afectats per un brot de gastroenteritis a un hotel de Benicàssim

La Conselleria de Sanitat ha detectat aquest dimarts un brot de gastroenteritis a l'Hotel Intur Orange de Benicàssim -la Plana Alta- que es pot haver escampat per tota la instal·lació, afectant d'aquesta manera a un centenar de persones. Tot i això, encara no se'n sap l'abast exacte fins que no acabin les investigacions.Al mateix dia, els serveis d'higiene alimentaria i epidemiologia van investigar els llocs de manipulació d'aliments i donar indicacions al personal sobre el servei d'aliments. Des de l'hotel han informat que després de les visites de Sanitat no hi ha senyals que determinin una intoxicació de causa alimentaria.Descartant la intoxicació alimentaria, ha aparegut la teoria que es pot tractar d'un virus conegut com a 'mal de creuer', que es pot transmetre mitjançant superfícies contaminades, és a dir, per contacte directe.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)