VÍDEO El surrealista diàleg d'una dona amb el càmera de Telemadrid abans de l'agressió

-¡FUERA TV3! ¿Eres de TV3?

+No.



-¡FUERA! ¿Eres de TV3?

¡¡NO ME PEGUES! ¡¡¡NO ME TOQUES!!!!

¡¡ES DE TV3!! ¡¡¡ME ESTÁ AMENAZANDO!!!



+Soy de Telemadrid.

-No te creo!!!



¡¡¡¡Menuda lianta!!! pic.twitter.com/ltIZ3kIjpt — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 29 d’agost de 2018

Confirmamos que nuestro cámara ha sido agredido y ha recibido 4 puñetazos, porque algunos de los presentes creían que llevaba un lazo amarillo en la cámara. Paradójicamente, era una manifestación para protestar contra una agresión. Más información a las 20.30 en el TN2 https://t.co/L2uu3EiJyF — Javi Gómez (@javigomezTV) 29 d’agost de 2018

L'agressió que aquest dimecres al vespre va patir un càmera de Telemadrid a la concentració de Cs al parc de la Ciutadella segueix deixant imatges curioses. Una d'elles, la conversació que van tenir una dona i el càmera agredit, que negava en tot moment cobrir l'esdeveniment per a la televisió pública catalana."Fora TV3! Ets de TV3? Fora! Ets de TV3?", clama la dona, tot i les negatives del càmera. És llavors quan la dona assegura que l'amenaça cridant: "No em peguis! No em toquis !És de TV3! M'està amenaçant!". És llavors quan es produeix l'agressió. La crida de la dona provoca que desenes de persones envoltin el càmera i l'acabin colpejant.Un presentador de Telemadrid ha detallat, a través de Twitter, que el càmera ha rebut 4 cops de puny perquè alguns manifestants han cregut que portava un llaç groc a la càmera. "De forma paradoxal, era una manifestació per protestar contra una agressió", afegeix.

