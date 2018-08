VÍDEO La Tomatina de Bunyol bat el rècord d'assistència amb 20.000 persones

El municipi valencià de Bunyol (la Foia de Bunyol) ha tornat a tenyir els seus carrers de vermell amb la Tomatina, la tradicional batalla de tomàquets. Enguany ha batut el rècord de venda d'entrades, segons ha explicat l'alcaldessa de la localitat, Joana Carrascosa, que ha xifrat l'assistència en unes 20.000 persones.Durant el recorregut s'han llançat 145.000 quilos de tomàquet repartits en set camions. El primer ha començat a circular a les 10.57 hores del matí i ha durat fins les 12 del migdia, quan ha sonat la segona carcassa.Aquesta ha estat una de les edicions més internacional; visitants de varis paisos del món no s'ho han volgut perdre, des de Anglaterra, passant per Estats Units, França, Austràlia i Xina, entre d'altres. A més, l'alcaldessa ha volgut destacar la presència dels ambaixadors de Lituània i Bangla Desh, "una mica en representació de la quantitat de països que ens visiten". Una de les novetats d'aquesta edició de la Tomatina ha estat la inclusió d'un punt lila on denunciar agressions sexuals. "En tots els camions hi havia, mínim, tres persones identificades com 'punt lila'", ha explicat el regidor de la Tomatina, Rafa Pérez, que ha assegurat que no hi ha hagut "cap problema i tot ha anat perfecte".Per la seva banda, l'alcaldessa també ha volgut manifestar que "hi ha molt bon ambient i no hi ha hagut cap incident".

