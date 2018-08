Rivera insisteix que l'agressor d'un càmera de Telemadrid era d'un grup «aliè»

El president de Cs, Albert Rivera, ha dit que l'agressor del càmera de Telemadrid durant la concentració de dijous a la Ciutadella formava part d'un grup "aliè" a l'organització i que ho demostra el fet que tenen "identificat" estava amb un grup de persones que també va amenaçar membres de Cs quan els deien que marxessin, inclòs un càrrec públic del partit. Segons ha explicat a RNE, s'han posta en contacte amb el càmera per transmetre-li el suport i condemnar l'agressió.El líder de Cs ha dit que "cap demòcrata pot acceptar la violència" i ha contraposat l'actitud del seu partit amb l'actitud la de polítics i líders independentistes que, segons Rivera, "van fer mofa" de la dona agredida a la Ciutadella suposadament perquè treia llaços. "Però el més significatiu és que tenim una dona apallissada i amb una denúncia", ha remarcat.D'altra banda, ha dit que hi ha cada cop més una "rebel·lió cívica" de persones que treuen llaços i ha dit que "no és normal" que ho hagin de fer "ciutadans de nit". Segons Sánchez, l'Estat no fa la seva tasca.En una carta adreçada al president espanyol, Rivera li diu que és "urgent" que "rectifiqui" i que trenqui amb els seus "aliats supremacistes" i s'assegui amb els partits constitucionalistes per parlar de com s'aplica de nou el 155 a Catalunya.Rivera també ha negat que busqui cap rèdit electoral amb el tema dels llaços. "Demà signaria perquè acabés ja el procés, m'és igual els escons", ha manifestat. El líder de Cs insisteix que "s'ha trencat la convivència a Catalunya" i en culpa els partits independentistes.

