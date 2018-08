Els vaticinis de Puigdemont sobre el procés el gener del 2017 (davant d'un gintònic)

El llibre El naufragio. La deconstrucción del sueño independentista (Edicions Península) de la periodista de La Vanguardia Lola García aborda l'evolució del procés sobiranista des de 2012 i assegura que el president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ja contemplava al gener de 2017 haver-se'n d'anar a viure a l'estranger.L'avanç editorial de l'obra relata que en una reunió distesa amb amics a principis de l'any passat, al costat del foc d'una xemeneia i prenent un gintònic, va vaticinar que el procés acabaria en un conflicte obert: "Es muntarà un pollastre". Davant del possible conflicte, el llibre assegura que Puigdemont va avisar que no se sotmetria als tribunals: "Jo no seré un cagat com Mas i Homs, no em sotmetré al Tribunal Constitucional".Preguntat pels seus amics què faria llavors, Puigdemont va replicar amb una frase que va deixar gelats als presents: "Potser haig de marxar a l'exili", tot afegint que intervindria en la política catalana a través de les xarxes socials.La marxa de Puigdemont a Bèlgica es va consumar a la fi del mes d'octubre d'aquest any, i el llibre sosté que, encara que havia comentat els seus plans a diversos membres del Govern, alguns dels consellers es van quedar sorpresos per la seva marxa.Després de l'aplicació de l'article 155 el divendres 27 d'octubre, el llibre assegura que els consellers tenien l'ordre d'anar el dilluns 30 a treballar als seus despatxos amb normalitat, però recorda que solament ho va fer Josep Rull, i de forma simbòlica perquè en sortir ja no va hi va tornar.Revela que els consellers Turull i Romeva van quedar el mateix dilluns per prendre un cafè junts abans d'entrar en el Palau de la Generalitat, i allí van rebre un missatge que Puigdemont ja se n'havia anat a l'estranger: "Els dos es queden perplexos. No s'ho esperaven", exposa l'autora.L'obra també aborda el paper del llavors vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, de qui assegura que íntimament era partidari de convocar eleccions i evitar la declaració d'independència, però mai va arribar a transmetre-ho en públic en les reunions prèvies al 27-O. "El líder d'ERC desitja eleccions, però a cap moment li demana a Puigdemont que les convoqui. Tampoc que no ho faci. I deixa que Rovira -la secretària general d'ERC- posi contra les cordes el president", relata García en la seva obra.El naufragio recull algunes reunions secretes entre representants de la Generalitat i de l'Estat en les quals van cercar canalitzar el conflicte i evitar una sortida satisfactòria per a les dues parts, però cap d'aquestes trobades va ser fructífera.Una de les més destacades és la que va mantenir sent president Artur Mas amb el llavors president del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez dels Cobos, que es va celebrar en un convent de monges de Madrid per "intentar algun tipus d'acostament en el marc de la Constitució".També revela que Mas es va arribar a reunir-se amb el president Mariano Rajoy fins a tres vegades en secret, i que Rajoy i Puigdemont es van intercanviar els números de telèfon després dels atemptats d'agost de 2017, però assegura que no van arribar a trucar-se mai, ni en els dies previs a la declaració del 27-O.A més, exposa que Rajoy no era partidari que Felip VI fes un discurs el 3 d'octubre en contra dels plans independentistes de Puigdemont, però que va accedir davant la insistència del monarca, que en converses reservades sempre recalca que va ser "idea" seva. "El monarca li havia insistit al president que la corona havia de pronunciar-se davant el desafiament a l'Estat que s'estava duent a terme des de Catalunya", continua, però finalment el monarca va enviar el discurs a la Moncloa i va acabar pronunciant-lo.En les reunions prèvies al referèndum de el 1 d'octubre, el llibre assegura que el llavors delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va plantejar que el Govern accedís a tancar els col·legis electorals a canvi que l'Estat permetés la votació en places, i seus d'entitats i partits independentistes.Millo fins i tot va plantejar que, després de la votació, Puigdemont convoqués una manifestació de protesta, però el president català li va replicar: "Nosaltres ja sabem el que hem de fer, no fa falta que ens ho diguis tu".

