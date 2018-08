Nou avenç per la detecció precoç de l'Alzheimer en persones amb síndrome de Down

Un equip d'investigadors ha descobert un biomarcador en sang que permet la detecció precoç de l'Alzheimer en persones amb síndrome de Down. L'equip, liderat per Rafael Blesa, director del Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, ha publicat la descoberta a la revista científica The Lancet Neurology.Es tracta de la cadena lleugera de neurofilaments (NfL) i, segons els investigadors, la descoberta podria suposar un canvi de paradigma en el diagnòstic de l'afecció. L'equip destaca que es tracta d'un biomarcador fàcilment accessible i de baix cost per diagnosticar els símptomes. Fins ara, els biomarcadors de l'Alzheimer més estudiats són la proteïna amiloide i la proteïna Tau.Els responsables de la investigació afirmen que l'estudi tindrà un impacte directe en el disseny d'assajos clínics de prevenció en persones amb síndrome de Down. També indiquen que en l'actualitat aquest col·lectiu està molt limitat per la dificultat per a estandarditzar l'inici dels símptomes de l'Alzheimer.No obstant, afegeixen els responsables de l'estudi, diferents treballs publicats que també analitzen NfL amb el sistema de detecció que han utilitzat ells (la tecnologia SIMOA) han trobat nivells elevats d'aquesta proteïna en sang de pacients amb Alzheimer i també en altres malalties neurodegeneratives respecte a controls sans.La investigació ha inclòs participants amb i sense síndrome de Down, però no persones amb Alzheimer sense síndrome de Down, per la qual cosa "no és adequat extrapolar directament els resultats derivats a la població general".En tot cas, és el treball amb un major nombre de participants amb síndrome de Down (282 amb plasma, 94 amb líquid cefaloraquidi). Per primera vegada s'han comparat els biomarcadors plasmàtics utilitzant tecnologia SIMOA, que, segons subratllen els investigadors, compta amb una sensibilitat i especificitat molt superior als assajos de laboratori convencionals.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)