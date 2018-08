​Nova tarda de xàfecs i tempestes

El temps no fa net. Aquest dijous a la tarda els xàfecs tornaran al nord-est del país així com en punts del litoral i el prelitoral. Tanmateix, les precipitacions no seran tan intenses ni extenses com la d'aquest dimecres on puntualment es van assolir registres de 50 i 70 litres acompanyades de calamarsa i molt aparat elèctric.Les tempestes d'aquest dimecres, com s'havia pronosticat , van ser localment molt fortes. En punts d'Osona com Manlleu es van acumular 71 litres mentre que les calamarsades van provocar incidències en teulats i vidres de cotxes en poblacions de la Garrotxa com Besalú i Tortellà. Les precipitacions van continuar fins a la matinada acompanyades de llamps i trons.Aquest dijous, de moment, el Servei Meteorològic de Catalunya no ha emès avís per intensitat de pluja. A partir de migdia hi haurà xàfecs d'intensitat entre feble i moderada a l'interior del quadrant nord-est i al final del dia podran afectar també al sector central del litoral i prelitoral i sud de la costa Brava. Les precipitacions aniran acompanyades localment de tempesta i calamarsa, i s'acumularan quantitats entre minses i poc abundants.

