Salmond abandona l'SNP per les denúncies d'abús sexual

Alex Salmond ha anunciat aquest dimecres que abandona el Partit Nacionalista Escocès (SNP) després que fa uns dies s'hagin fet públiques denuncies contra ell per abusos sexuals. L'exprimer ministre d'Escòcia ha negat en tot moment les acusacions, i ha difós un missatge a través de les xarxes socials en què celebra que ni la primera ministra Nicola Sturgeon, ni el partit han rebut mai cap queixa sobre ell en les seves diverses dècades de militància.De la mateixa manera, també celebra que el govern escocès hagi anunciat que no ha rebut cap queixa sobre ells abans d'aquest gener, tres anys després de deixar el càrrec de primer ministre. Amb tot, Salmond ha explicat que abandona el partit per evitar tensions internes.En tot cas, Salmond, que nega taxativament les acusacions que se li fan, ha explicat que té intenció de tornar a la formació independentista escocesa quan s'aclareixin els fets.En la seva etapa com a primer ministre Alex Salmond va pactar amb el qui aleshores era el seu homòleg britànic, Davic Cameron, la celebració d'un referèndum sobre la independència d'Escòcia. En aquella votació es va imposar el no.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)