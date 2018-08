VÍDEO Així explica l'informatiu de TeleMadrid l'agressió a la manifestació de Ciutadans

Un cámara de Telemadrid ha sido agredido durante la concentración convocada esta tarde por Ciudadanos en Barcelona#TN2 @javigomeztv @RocioDelgadoP_ pic.twitter.com/Dy9dQEJE9M — TN Telemadrid (@InformativosTM) 29 d’agost de 2018

La manifestació a la Ciutadella convocada en primera instància per Ciutadans per donar suport a la dona agredida el cap de setmana passat per retirar llaços grocs ha tingut un pes rellevant -molt més del que es podia preveure abans que comences l'acte- a l'informatiu del vespre de TeleMadrid. Un grup de manifestants ha agredit un càmera de la televisió pública madrilenya en confondre'l amb un periodista de TV3 La cadena detalla que "la tensió ha anat creixent i ho hem viscut en primera persona". "Els agressors han pensat que una simple cinta de la càmera era un llaç groc", detallen.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)