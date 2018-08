Torra expressa «suport i solidaritat» cap al càmera agredit de Telemadrid

El meu suport i solidaritat amb el periodista agredit de @telemadrid . Per la convivència i contra la violència. Sempre https://t.co/ZPJTACOzhY — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 29 d’agost de 2018

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha expressat el seu "suport i solidaritat" a mb el càmera de Telemadrid agredit aquest dimecres a la tarda durant la concentració de Cs al Parc de la Ciutadella. En un missatge a Twitter, el cap del Govern ha fet una crida "per la convivència" i "contra la violència, sempre".Un grup d'almenys tres persones ha agredit aquesta tarda un càmera de Telemadrid just a l'inici de la concentració de Cs al Parc de la Ciutadella, convocada per protestar contra les suposades agressions a persones que han estat agredides per retirar llaços grocs.Just abans de l'agressió, uns quants concentrats l'han assenyalat com a càmera de TV3 i li han clavat un cop de puny i diverses cops de peu. El càmera ha replicat que no era de TV3, i ha afegit que igualment no l'haurien de pegar encara que fos de la televisió pública catalana. A més, els agressors també l'han colpejat en pensar-se que portava un llaç groc, que han confós amb una cinta d'aquest color de la funda de la seva càmera de vídeo.

