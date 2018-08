La recaptació tributària creix a Catalunya el doble que a l'Estat

INCREMENT D'IMPOSTOS ESTATALS RECAPTATS PER LA HISENDA ESPANYOLA A CADA TERRITORI, EL PRIMER SEMESTRE DE 2018

IMPOSTOS RECAPTATS PER LA HISENDA ESTATAL A CATALUNYA, EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017 I EL DEL 2018

La recaptació tributària ha avançat positivament durant la primera meitat del 2018. Tot i això, ho ha fet especialment a Catalunya, ja que la Hisenda estatal n'ha extret un 7,4% més que durant el mateix període del 2017, mentre que, en el conjunt de l'Estat, la millora ha estat escassament del 3,8%, aproximadament la meitat.De fet, aquest ha estat el territori de règim comú on més ha millorat la recaptació, ja que només Canàries s'ha situat per davant, però aquestes illes gaudeixen d'un règim fiscal especial, amb un IVA propi molt reduït. Just darrere de Catalunya, se situen les Illes Balears, on la quantitat d'impostos pagats ha estat un 7,2% superior. Igualment, han quedat per damunt de la mitjana Castella i Lleó (6,2%), Madrid (4,8%), Andalusia (4,1%), País Valencià (4%) i Galícia (3,8%).En canvi, en quatre territoris, la recaptació ha estat fins i tot inferior a la dels primers sis mesos del 2017. Són Astúries (-2%), La Rioja (-7,2%), Extremadura (-10,5%) i Cantàbria (-49%), la qual surt perjudicada perquè s'hi han hagut de retornar quasi 530 milions d'euros de l'impost de societats.Sigui com sigui, els catalans van pagar el primer semestre 17.719 milions d'euros en impostos estatals, per damunt dels 16.503,6 milions de l'any passat. Una quantitat que equival al 20,4% del total de tributs recaptats a l'Estat, només per darrere dels 41.852 milions de Madrid (el 48,2%), mentre que, en tercer lloc, molt lluny, se situa Andalusia, amb 5.146,2 milions (el 5,9%).Aquestes dades, però, són encara parcials i la magnitud de la millora es veurà a finals d'any. De fet, la millora en la recaptació d'IRPF i IVA a Catalunya (un 5,8% i un 1,1% més) és més lleu que la mitjana estatal (7,5% i 3,4% més, respectivament). En canvi, en impostos especials (els que graven l'alcohol, el tabac, els hidrocarburs o l'electricitat), l'augment a Catalunya és del 6,2%, mentre que el conjunt de l'Estat s'encalla en el 0,1%.El lideratge català s'explica perquè, mentre el primer semestre del 2017 l'Estat va haver de retornar 106,3 milions en impostos de societats a Catalunya, aquest any hi ha recaptat en aquest període 546,1 milions. L'impost de societats, de fet, es declara majoritàriament el juliol i, per tant, l'efecte d'aquest tribut no està inclòs en les estadístiques d'Hisenda.

