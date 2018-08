Les evasives de Ciutadans per intentar desmarcar-se de l'agressió a la Ciutadella

Ciutadans havia convocat la manifestació a la Ciutadella per condemnar el clima de violència que "ha generat el procés independentista" a Catalunya. Ara bé, una agressió a un càmera de TeleMadrid ha capgirat la situació . Han sigut molts els usuaris que s'han abraonat contra Inés Arrimadas i Albert Rivera per la presència de violència en un acte contra la violència.Ciutadans ha reaccionat a través d'un comunicat difós als mitjans de comunicació. Ha condemnat l'agressió i ha afirmat, directament, que l'atac ha provingut d'un "infiltrat d'un grup radical aliè a l'organització". "Ciutadans desitja que la policia identifiqui l'agressor", han assegurat, al mateix temps que també han volgut denunciar les amenaces que ells afirmen haver rebut quan han demanat, a aquestes persones infiltrades, que abandonessin la concentració.No obstant això, el partit alhora també admet que l'agressor que assenyala unes quantes línies abans en el comunicat no està identificat i tampoc explica quin és el grup radical al qual pertany. Diversos periodistes han recriminat a la formació taronja la incongruència d'aquests arguments.

