La crispació de l'acte de la Ciutadella retorna Cs a la casella de sortida

Aquest dimecres, a les portes del Parc de la Ciutadella , Ciutadans ha tornat als orígens, quan va néixer com una reacció a l'hegemonia catalanista i a la immersió lingüística. La imatge d'Albert Rivera poc tenia a veure aquest vespre amb la d'un líder polític que aspira a presidir Espanya i a ser el referent dels liberals europeus al sud del continent. La competència crua amb el PP per l'espai unionista i el temor a perdre impuls amb el nou escenari polític (triomf de la moció de censura socialista i renovació del cartell del PP) ha dut Rivera i Inés Arrimadas a endurir, encara més, el discurs frontista que des del seu naixement han anat modulant.La jornada ha començat amb un acte de Rivera i Arrimadas a Alella on han convocat la premsa per arrencar en persona llaços grocs d'espais públics de la localitat . És un salt qualitatiu en l'actuació de la formació, ja que és inhabitual que un aspirant a president faci una crida explícita a foragitar símbols d'un color determinat de llocs públics. I ha acabat amb un acte a la Ciutadella, convocat per condemnar una agressió produïda dissabte passat, en el qual enmig d'un to molt crispat s'han produït incidents i s'ha agredit un càmera de TeleMadrid que ha estat confós amb un de TV3 Ciutadansha intentat un viatge des dels seus orígens radicalment anticatalanistes i amb una ideologia difusa a un suposat centrisme entre el PSOE i el PP. S'ha integrat amb força a la família liberal europea (d'on intenta, a més, que en surti el PDECat) i ha volgut encarnar un reformisme en la política espanyola. Però el procés ha endurit de nou el seu discurs i ha alimentat el seu rostre més radical, tal com demostren declaracions incitant escamots unionistes a actuar contra els llaços grocs o a encarar-se amb els Mossos. Hi ha poc liberalisme en un partit que fa crides al carrer a "netejar" l'espai públic, actituds que a Europa només promouen organitzacions radicals.Ciutadans fa setmanes que es val de Catalunya i el procés per no perdre pistonada a Espanya. I s'ha de recolzar en l'unionisme més radical, tal com corroboren els assistents a les seves convocatòries. En l'acte d'aquesta tarda a la Ciutadella han tornat a expressar-se les veus més extremes. Als crits habituals de "¡Viva España!", "No nos engañan, Cataluña es España", i "Puigdemont a prisión", aquest cop els Mossos d'Esquadra han estat el gran objectiu de la ira dels congregats. Quan la concentració ha acabat, un nodrit grup s'ha plantat davant dels cotxes de la policia catalana proferint tota mena de crits: "¡Esta policía no nos representa!", "¡Aquí, aquí, la Guardia Civil!" i "¡Fuera, fuera!". El discurs contra els Mossos fa forat Hi havia grups molt excitats. Una colla ha increpat a una periodista de La Sexta que informava de l'acte amb crits de "¡No mientas!" mentre una espontània se situava darrera de la informadora mostrant una bandera espanyola. L'escalfament d'un sector dels concentrats era evident. Quan ha començat a córrer la notícia que un periodista de TeleMadrid havia estat agredit molts ho relativitzaven. Una dona ha dit que "això estava preparat", mentre una altra que anava amb ella corroborava: "És que TV3 no es pot veure, és tot plegat una manipulació".En un moment donat, davant una assistent que explicava que el periodista havia caigut a terra, un altre periodista se li ha encarat aclarint-li els fets. El partit ha intentat desviar l'atenció afirmant que l'agressor era "un infiltrat d'un grup radical", però alhora admetien que no estava identificat i no explicaven de quin grup es tractava. La televisió pública i els Mossos centren de nou les ires. El "toma 3, TV3" de la nit electoral de les catalanes de 2006 quan Ciutadans va entrar al Parlament ressona de nou.Entre els concentrats s'escoltaven molts comentaris sobre què pot passar a l'octubre. "A l'octubre hem de sortir", deia un home gran. "Doncs si hem de sortir, sortim", responia un altre. Més d'un està jugant amb foc. L'ambient que s'ha generat avui a la Ciutadella és un avís de per on pot canalitzar-se la tensió al carrer quan es juga amb el populisme, el populisme que la formació taronja sempre ha atribuït a Podem i l'independentisme.

