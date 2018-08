La reacció (amb clatellot inclòs a l'unionisme) de TeleMadrid sobre l'agressió a un càmera

Confirmamos que nuestro cámara ha sido agredido y ha recibido 4 puñetazos, porque algunos de los presentes creían que llevaba un lazo amarillo en la cámara. Paradójicamente, era una manifestación para protestar contra una agresión. Más información a las 20.30 en el TN2 https://t.co/L2uu3EiJyF — Javi Gómez (@javigomezTV) 29 d’agost de 2018

Tensió a la manifestació convocada per C's al Parc de la Ciutadella. Els concentrats han agredit un càmera de TeleMadrid pensant que era de TV3. pic.twitter.com/jRtaFIwf7V — Catalunya Informació (@Catinformacio) 29 d’agost de 2018

Tensió a la concentració unionista convocada en primera instància per Ciutadans al voltant de la Ciutadella. Les desenes de persones que s'han concentrat a les portes de l'emblemàtic parc de Barcelona, on es va produir l'agressió que ha destapat tota la polèmica, han increpat, empentat i agredit un càmera de TeleMadrid pensant que era de TV3.Uns quants concentrats l'han assenyalat com a càmera de TV3 i li han clavat un cop de puny i diversos cops de peu. El càmera de televisió ha replicat que no era de TV3 i ha afegit que igualment no l'haurien de pegar encara que fos de la televisió pública catalana.Un presentador de TeleMadrid ha detallat, a través de Twitter, que el càmera ha rebut 4 cops de puny perquè alguns manifestants han cregut que portava un llaç groc a la càmera. "De forma paradoxal, era una manifestació per protestar contra una agressió", afegeix.

