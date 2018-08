Casado titlla la Diada Nacional de «festivitat xenòfoba»

El president del PP, Pablo Casado, ha convocat a Barcelona la primera reunió del curs de la direcció estatal del partit el proper 8 de setembre, en vigílies, ha dit, de la "festivitat xenòfoba" de la Diada Nacional del dia 11. Casado, que ha anunciat la data en un acte a Logronyo, ha explicat que coincideix també amb l'aniversari de l'aprovació al Parlament de Catalunya de les lleis de desconnexió dels dies 6 i 7 de setembre de l'any passat.El líder popular ha carregat contra la celebració de la Diada, jornada que s'ha convertit, al seu parer, en una festivitat xenòfoba en la qual "s'insulta als constitucionalistes i s'enarboren símbols d'aquells que volen trencar Espanya". El dirigent popular ja va organitzar a Barcelona la primera reunió del Comitè Executiu estatal del nou PP.Aquesta convocatòria de nou a Barcelona deixa clar que Catalunya és una prioritat per al PP en aquest curs, com la defensa de la unitat d'Espanya i la recuperació de la llibertat i la cohesió a Catalunya, segons les pròpies paraules de Casado, que vol llançar "un missatge inequívoc "a la societat catalana. La presència de la cúpula del PP a Catalunya arriba, a més, en plena polèmica per la col·locació i retirada de llaços grocs dels carrers. Aquest mateix dimecres, Casado ha expressat el seu suport "a totes les persones que vulguin retirar llaços grocs, que són un insult a la democràcia i l'estat de dret".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)