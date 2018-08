Puigdemont apel·la al diàleg per evitar una escalada en la polèmica dels llaços

Faig una crida a no escalar un conflicte sobre els llaços grocs. A tots els que han dissenyat una escalada de confrontació els hem de fer front amb serenitat, sense caure en provocacions que només alimenten actituds radicals que dificulten el necessàri diàleg entre les parts. pic.twitter.com/LLWWs7WHXn — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 29 d’agost de 2018

El president a l'exili, Carles Puigdemont, ha emès aquest dimecres un missatge a través de les xarxes socials en el qual ha apel·lat al diàleg per evitar una escalada en la polèmica pels llaços grocs, que en els últims dies ha pujat de temperatura arran de l'agressió al Parc de la Ciutadella . "Faig una crida a no escalar el conflicte perquè totes les expressions tenen cabuda al carrer", ha indicat Puigdemont, que ha demanat condemnar sense "ambigüitat ni vacil·lacions" qualsevol acte que contingui violència.El dirigent independentista ha volgut posar de manifest el nou clima de diàleg existent entre la Generalitat i l'Estat -"aquest és un desig majoritari" entre la ciutadania, ha defensat- i ha reclamat "racionalitat democràtica" entre tots aquells que tenen responsabilitats. "Proposem dialogar en l'àmbit que sigui més oportú", ha indicat Puigdemont. El missatge s'ha difós minuts abans que arrenqués la manifestació al Parc de la Ciutadella promoguda per Ciutadans, a la qual també hi han assistit dirigents de la nova cúpula del PP.Albert Rivera i Inés Arrimadas, màxims dirigents de Ciutadans, s'han desplaçat aquest matí a Alella per retirar llaços grocs en persona , per bé que mentre atenien els mitjans de comunicació ja hi ha hagut habitants del poble maresmenc que han tornat a omplir els carrers de simbologia favorable a l'alliberament dels presos. Segons el partit taronja, els contraris a la independència han de retirar els llaços perquè qui ho hauria de fer -la Generalitat- no se n'encarrega. En aquests termes s'ha expressat Arrimadas aquest matí a Catalunya Ràdio.El cas dels llaços grocs apareix en l'horitzó de la reunió de la junta de seguretat que se celebrarà el 6 de setembre al Palau de la Generalitat . Per bé que els responsables del Govern -en aquest cas el conseller d'Interior, Miquel Buch- volen evitar que es tracti la qüestió en la trobada, el ministre Fernando Grande-Marlaska sosté que es parlarà de tot Aquesta matinada, en una acció a les comarques gironines, un grup de persones organitzat, amb la cara tapada i vestit de blanc, s'ha dedicat a arrencar llaços grocs en grans quantitats . Ho han fet -com Rivera i Arrimadas- amb la intenció que les càmeres de televisió els gravessisn, i fins i tot han concedit entrevistes a TV3.

