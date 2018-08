La Guàrdia Civil fa campanya (de forma encoberta) contra els llaços grocs

Aunque parezca mentira aun hay quien sigue ensuciando nuestras calles, campos y mares con plásticos.



Es de vital importancia #reciclar los plásticos y no dejarlos en la #Naturaleza o en nuestras calles.



Tardarán de 100 a 1.000 años en descomponerse y es peligroso para la fauna. pic.twitter.com/BYhf01uQwF — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 27 d’agost de 2018

Els llaços grocs s'han convertit en el tema central de l'actualitat política a Catalunya en les darreres setmanes. Grups que es mobilitzen a altes hores de la matinada per "fer neteja" i agressions amb denúncies creuades. Ciutadans ha entomat el lideratge, des de l'esfera política, de la campanya de l'unionisme contra els símbols pels presos polítics. Ara bé, la Guàrdia Civil també s'ha mullat a través de les xarxes socials.En una piulada a Twitter, el cos armat espanyol assegura que, encara que "sembli mentida", hi ha qui "continua embrutant els nostres carrers, camps i mars" amb plàstics. "És de vital importància reciclar i no deixar plàstics a la natura o als nostres carrers", afegeix en una la mateixa publicació, que acompanya amb una imatge d'una tortuga amb plàstics de color groc enganxats a la boca.

